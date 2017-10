Proef met drones van politie

APELDOORN - De politie in Gelderland en Overijssel zet vanaf deze woensdag drones in bij het analyseren van verkeersongelukken en om opnames te maken van plaatsen delict.

De eerste vijf vliegers van de Landelijke Eenheid hebben hun brevet gehaald. Volgende week beginnen ook zeven agenten van Oost-Nederland aan hun opleiding. Het gaat om een proef van een jaar.

De politie hoopt op deze manier betere overzichtsbeelden te krijgen van bijvoorbeeld plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd. Ook kan een drone veel makkelijker en sneller ingezet worden dan de dure politiehelikopter.

Proeftuin in Oost-Nederland

De politie gebruikt de regio Oost-Nederland als proeftuin vanwege de infrastructuur. Ed Kraszewski van de politie zegt: 'Je hebt hier alles. Er zijn grote steden, platteland, snelwegen en grote natuurgebieden.'

Het is de bedoeling dat in de toekomst drones ook ingezet worden bij andere taken van de politie, zoals opsporing en handhaving.