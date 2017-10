Politie pakt verdachte op in zaak-Anne Faber; man van 27 zat in kliniek

HUIS TER HEIDE - Een 27-jarige man uit Den Dolder wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber uit Utrecht. Dat meldt de politie. De in Arnhem opgegroeide vrouw is nog steeds vermist.

Afgelopen zondag leidde onderzoeksinformatie naar de man. Hij zat in een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder. De verdachte zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten. De toegangsweg naar de kliniek is afgezet met politielint.

Politie wachtte bewust af

Openbaar Ministerie en politie besloten de verdachte niet direct aan te houden, in de hoop dat hij het onderzoeksteam naar Anne zou leiden. Hij werd daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Toen dat maandagmiddag nog niet gebeurd was, heeft de politie hem aangehouden, vertelt politiewoordvoerder Bernhard Jens in dit filmpje:

Familie ingelicht

De familie van Anne Faber is op de hoogte gebracht van de aanhouding. Ze is sinds vrijdagavond 29 september spoorloos. In de afgelopen dagen werd haar jas gevonden en ook een tas en een fiets. Of die attributen van Anne Faber waren, is nog onduidelijk.

ME, leger en vrijwilligers zoeken al dagenlang naar haar. De politie kreeg de afgelopen dagen zo'n 1700 tips over de verdwijning van de jonge vrouw.

