'Je bent gek!' Zieke Anneke wint 123.000 euro

ARNHEM - 'Mevrouw de Jong, ik ben het. Winston Gerschtanowitz.' Veel deelnemers van miljoenenjacht kunnen dit fragment wel dromen, maar voor Anneke en Gert de Jong was het werkelijkheid. Zij wonnen 123.000 euro bij het tv-programma Miljoenenjacht van de Postcode Loterij.

'Je bent gek!' schreeuwt Anneke, die zondagavond vol ongeloof de presentator aankijkt. 'Ik dacht dat mijn man een geintje maakte.'

Het echtpaar zat op de bank te kijken hoe Linda de Mol het ene koffertje na het andere open liet maken, maar dat ze bij hen in de straat zouden staan. Dat hadden ze nooit verwacht.

'Het komt zo goed uit'

'Ik ben ziek. Ik heb fibromyalgie (weke delen reuma, red.). Het komt zo goed uit', zegt de geëmotioneerde Anneke. Haar man Gert is haar mantelzorger. 'Het is alsof ik droom! Wij moeten ons huis verbouwen vanwege mijn ziekte en dat kan nu!'.

Terwijl de presentator de cheque uitschrijft vliegt Anneke haar man om de nek. 'We houden van elkaar en zijn al 38 jaar getrouwd.' 'Het is bij iedereen leuk om zo'n prijs uit te reiken, maar het is allerleukste om dat te doen bij mensen bij wie het leven verandert door zo'n prijs', aldus de presentator Winston Gerschtanowitz.

Bekijk hier het fragment: