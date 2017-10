Sloop ING in Arnhem gaat beginnen

ARNHEM - De sloop van de bijgebouwen van de voormalige ING aan de Velperweg in Arnhem begint op 1 november. Dat geldt ook voor het weghalen van asbest. Daarmee begint het ombouwen van de kantoorkolos tot woongebouw. Het pand staat al geruime tijd leeg.

In het hoofdgebouw komen in de eerste fase 289 woningen. Een woordvoerder van projectontwikkelaar Borghese Real Estate in Nijkerk meldt dat dat huurwoningen zijn. Op het terrein verrijzen na de sloop van de bijgebouwen op diezelfde plek ook koopappartementen.

Hoeveel dat er precies worden, kon de zegsman maandag niet zeggen. Ook niet hoeveel woningen op het voormalige bankterrein uiteindelijk komen. 'Dat schommelt nogal.'

Het project heeft inmiddels de titel High Park gekregen.

Illustratie: Facebook/High Park Arnhem

In de oorspronkelijke plannen spreekt Borghese Real Estate van ongeveer 395 woningen, 40 daarvan zijn koopappartementen..

Onder het hoofdgebouw komen twee horecapaviljoens en mogelijk ook een supermarkt.

Het bouwproject moet in 2020 zijn afgerond.

