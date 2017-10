Britse tabloids maken gehakt van 'Jesse' uit Doetinchem na 'piggen'

DOETINCHEM - Een 21-jarige inwoner van Doetinchem is opeens wereldnieuws en niet op een positieve manier. De jongeman die zichzelf 'Jesse' noemt, liet een Britse van 24 na een korte romance in Barcelona zeshonderd kilometer naar Amsterdam vliegen, maar liet haar zonder blikken of blozen zitten. 'Het was een geintje', kreeg ze als boodschap van Jesse.

Sophie Stevenson is er kapot van. Ze deelde haar verhaal met boulevardkrant The Sun. Tegenover de krant vertelde ze dat ze Jesse ontmoette in Barcelona en hoe ze steun vond bij hem na de terreuraanslag op de Ramblas. Ook deelden ze de lakens.

We'll meet again...

Na die ontmoeting zouden ze elkaar weerzien in Nederland, maar eenmaal in Amsterdam aangekomen kreeg Sophie een app-bericht van Jesse met de boodschap 'You were pigged'; hij had haar beetgenomen, het was nooit zijn intentie om haar weer te zien.

The Sun en andere Britse kranten schrijven over een Pull a pig-game, een spel dat vaak wordt gespeeld door groepjes jongens die samen uitgaan en dan proberen om het lelijkste, dikste meisje te versieren. En Sophie was Jesses slachtoffer.

'Wat een zwijn'

'Wat een zwijn', kopte The Sun en binnen enkele uren werd het artikel overgenomen door andere tabloids The Mirror, The Daily Mail en The New York Post. Inmiddels is er ook in Australië, Duitsland en België te lezen hoe Jesse de Britse van 24 keihard liet vallen. De Britse tabloids hebben zelfs de jacht op de jongeman uit Doetinchem geopend.

Pagina op Facebook

'Hoe kun je nu zo gemeen zijn?’, reageerde Sophie. Vervolgens blokkeerde Jesse haar op alle sociale media. Met pijn in haar buik en tranen in haar ogen vloog ze de volgende dag weer naar huis. De 'grap' van Jesse koste Sophie zo'n 400 euro. Maar vooral, hij had haar vertrouwen helemaal aan gruzelementen gesmeten.

En ze heeft het gelijk aan haar zijde, vinden velen. Op sociale media zijn reacties te lezen als 'Jesse is a male chauvinist pig', 'Jesse is een vreselijk Nederlands varken'. Er is zelfs een Facebookpagina 'Jesse M. schaam je'.

