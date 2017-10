Agenten die messentrekker onder vuur namen worden niet vervolgd

WINTERSWIJK - De vier agenten die in Winterswijk gericht op een gewapende man schoten, hebben rechtmatig gehandeld. Dat oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) na een onderzoek door de Rijksrecherche. Geen van hen zal daarom worden vervolgd.

De verdachte dreigde op 7 juni iemand neer te steken op de Vredensestraat. Toen agenten de man aanspraken, draaide hij zich om en bedreigde hen met een mes.

De agenten probeerden de man uit te schakelen met pepperspray, maar door de harde wind had dit geen effect op de verdachte. Daarop hebben de agenten enkele waarschuwingsschoten gelost. Ook dit had geen effect, want de man bleef agressief.

Geraakt in been

Na enkele waarschuwingen losten de agenten enkele gerichte schoten. Hierbij werd de man door een kogel in zijn been geraakt. Hij gooide vervolgens het mes naar de politie, waarna hij kon worden aangehouden.

Beelden van de aanhouding (tekst gaat verder onder de video):

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het schietincident. Op basis van de uitkomsten concludeert de officier van justitie dat de vier agenten rechtmatig hebben gehandeld. 'Er was sprake van een noodweersituatie gezien het dreigende gevaar, het schieten was noodzakelijk en proportioneel', aldus het OM.

Zie ook: