'Kernramppillen' gekregen? Dit moet u weten!

Wie krijgt de pillen?

De kans op een kernramp is heel erg klein, maar de rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor. Nederland heeft de zones uitgebreid waarin de mensen over jodiumtabletten moeten beschikken, om de Nederlandse regels gelijk te trekken met die van Duitsland en België.

Binnen een straal van 20 tot 100 kilometer, waar een deel van Gelderland onder valt, krijgen kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen de pillen. Voor mensen die binnen 20 kilometer van een centrale wonen, geldt dat iedereen tot 41 jaar de pillen krijgt.

(tekst gaat verder onder de afbeelding):

Krijg je geen jodiumtabletten maar wil je ze wel in huis hebben, bijvoorbeeld omdat je buiten het risicogebied woont, maar er wel werkt, dan zijn ze te koop bij de drogist of apotheek voor een adviesprijs van 2,95 euro. De pillen zijn tien jaar houdbaar. Tegen de tijd dat de houdbaarheidsdatum dichterbij komt, zal de overheid informeren over nieuwe jodiumtabletten.

Hoe werkt een jodiumtablet?

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen, waaronder jodium. Radioactief jodium kan in het lichaam terechtkomen door het inademen van vervuilde lucht en hiermee de kans op schildklierkanker vergroten.

Wanneer je zo'n pil inneemt, raakt je schildklier verzadigd met schoon jodium uit die pil en is er geen plek meer voor radioactief jodium. Zo wordt het radioactieve jodium meteen afgescheiden door het uit te plassen of te zweten. Jodium is niet de enige gevaarlijke stof die vrijkomt bij een kernramp, maar wel een stof die heel makkelijk aan te pakken is.

(tekst gaat verder onder de afbeelding):

De kerncentrale in Doel. Foto: ANP

De tabletten werken minimaal 24 uur. Tegen de tijd dat de pil is uitgewerkt, is in de meeste gevallen de radioactieve wolk overgewaaid. Voor een goede werking van de jodiumpillen is het belangrijk deze niet te vroeg of te laat in te nemen. De overheid geeft een seintje wanneer de pil moet worden ingenomen via de calamiteitenzender, NL-Alert en crisis.nl.

Waarom krijgt niet iedereen de pillen?

Een belangrijke reden is dat kinderen tot 18 jaar nog in de groei zitten en meer (radioactief) jodium opnemen. Ook is bij volwassenen de kans op schildklierkanker kleiner, omdat dit vaak pas na twintig jaar tot uiting komt.

Jodiumtabletten, wie krijgt ze? (tekst gaat verder onder de video):

Scholen en bedrijven krijgen de pillen niet toegestuurd, maar kunnen deze wel aanschaffen. De rijksoverheid verwacht dat wanneer er een ramp plaatsvindt, er genoeg tijd is om naar huis te gaan en de pillen in te nemen.

Wat gebeurt er bij een kernramp?

Wanneer een ernstig ongeluk plaatsvindt met een kernreactor, heeft de overheid een aantal crisisplannen klaarliggen. Zo kan een gebied geëvacueerd worden, kunnen mensen opgedragen worden om te schuilen en wordt er voorkomen dat radioactief besmet voedsel op de mark komt.

Welke maatregelen worden genomen ligt aan de ernst van de situatie. Bij een kernramp komen natuurlijk naast jodium nog veel meer schadelijke stoffen vrij. Om mensen te beschermen tegen deze stoffen zouden maatregelen als evacuatie of een oogst- en slachtverbod genoeg zijn.

Zie ook: