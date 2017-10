Zevenheuvelenloop wordt helemaal groen

NIJMEGEN - De Zevenheuvelenloop in Nijmegen gaat dit jaar volledig over op groene stroom. De organisatie zegt op 18 en 19 november alleen nog maar duurzame energie te gebruiken.

Zo wordt het complete terrein van stroom voorzien via een zogeheten GreenBattery. Dat is een speciale accu die wind- en zonne-energie opslaat. Daardoor is niet alleen alle stroom duurzaam, ook is de geluids- en stankoverlast die bewoners voorheen ondervonden verdwenen. Bij voorgaande edities werden namelijk zeven aggregaten gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Elektrische voertuigen

Verder is de klokauto, die voor de eerste loper uitrijdt, een volledig elektrische en daarmee stille wagen. Pers wordt vervoerd op elektrische motoren en bladblazers langs het parcours draaien op groene stroom.

'De afgelopen jaren hebben we diverse stappen gezet op weg naar een evenement dat alleen nog gebruikmaakt van groene stroom en het is heel mooi dat dit nu gelukt is', aldus projectleider Hein van den Hoogen.