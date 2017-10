'Dansende skater' verliest gevecht met kanker

NIJMEGEN - De ‘dansende skater’ Kay Leenders uit Nijmegen gaat dood.

Via Facebook en Twitter laat hij weten dat zijn hoop om nog te kunnen skaten verloren is en hij het gevecht met kanker verloren heeft.

Eind juli van dit jaar leerde Nijmegen Leenders kennen toen hij geïnterviewd werd voor de N1-rubriek ‘Op het bankje met…’. Niet veel later, op 10 september, werd opeens bekend dat de skater ziek was.

'In de hemel zal ik skaten'

Zijn passie is hem afgepakt door zijn ziekte, schrijft Leenders. Toch blijft hij positief. ‘Ook al ga ik naar de hemel, zelfs daar zal ik skaten. Als ik Michael Jackson tegenkom, zal ik hem de moonwalk op mijn skates leren. Ik zal ze gek maken in de hemel.’

Het skaten maakte Leenders vrij. ‘De laatste jaren kon ik mezelf zijn door te skaten. Ik had maling aan wat anderen vonden. Nu kom ik op een punt dat ik begrijp dat we in een harde en gehaaste maatschappij leven waarin iedereen bezig is te overleven in de rimboe.

'Op skates kon ik mijn zorgen kwijt'

Op skates kon ik alle zorgen en stress kwijt. Alle verdriet, boosheid en pijn in deze periode compenseer ik met de leuke en mooie momenten van mij leven, en wat ik bereikt heb zonder dat ik er erg in had.’

Omroep Gelderland maakte in 2013 een reportage over Kay Leenders. Dit was in het programma Gelderse Koppen.