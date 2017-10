Maisboer Jan opgelucht na 'slapeloze nachten'

Foto: Omroep Gelderland

MAASBOMMEL - Een grote groep vrijwilligers speurde zondag in het maisveld van boer Jan van Zuilichem naar spijkers en stukken metaal. Met hun metaaldetectors kamden ze in Maasbommel een akker van 1,65 hectare uit. In totaal vonden ze 28 spijkers.

Van 's morgens vroeg tot half vier 's middags werd er gezocht met de metaaldetectors. Nadat het maisveld was uitgekamd, heeft de loonwerker met zijn hakselaar de mais meteen geoogst. Wat bezielt die vandalen? Jan van Zuilichem is wekenlang geteisterd door vandalen. Hij heeft er slapeloze nachten van gehad. De boer snapt nog steeds niet wat de vandalen bezielde, 'als die spijkers in een koe komen, gaat het dier dood. Dat wil toch niemand.' Al de mais van boer Van Zuilichem is nu geoogst en dat is een flinke opluchting voor hem. Zie ook: Maisboer Jan krijgt hulp na vandalisme: 'Geweldig dat mensen dit willen doen'.

Honderden spijkers verpesten maisoogst, vandaal slaat wéér toe