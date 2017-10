'Ik lag te slapen en hoorde mijn buurman schreeuwen'; Arnhemmer blust eigen auto

ARNHEM - De eigenaar van de auto die in de nacht van zondag op maandag uitbrandde in Arnhem, ging de vlammen zelf te lijf met een tuinslang. Samen met zijn buurman bluste hij net zo lang totdat de brandweer arriveerde.

De autobrand in de Arnhemse wijk Geitenkamp wordt rond 1.50 uur ontdekt door de buurman die meteen alarm slaat. 'Ik lag te slapen en opeens hoor ik mijn buurman schreeuwen, voordat ik het wist stonden we samen buiten bij mijn brandende auto. Samen hebben we met de tuinslang geprobeerd de vlammen te doven', blikt de eigenaar terug.

Total loss

Even later komt de brandweer ter plaatse en die weet het vuur te doven. De auto is total loss en het volledige interieur van de grijze Opel is door de brand verwoest. De gedupeerde Arnhemmer moet op zoek naar een nieuwe auto. 'Ik krijg hier waarschijnlijk van de verzekering een paar honderd euro voor, maar daarvan kan ik nooit zo'n fijne wagen kopen als deze.'

Wie doet nou zoiets?

Vermoedelijk heeft de dader een ruit ingeslagen en brandbare vloeistof naar binnen gegooid. De eigenaar baalt enorm, want zijn rijbewijs en alle autopapieren lagen in het dashboardkastje dat door de brand is verwoest.

'Nu moet ik eerst het onderzoek van de politie afwachten en daarna kan ik pas een nieuw rijbewijs aanvragen. Echt, wie doet nou zoiets? Ik heb geen vijanden, maar het is niet de eerste keer dat zoiets in deze buurt gebeurt.'

Arnhem wordt al langere tijd geteisterd door autobranden. Dit jaar gingen al tientallen auto's in vlammen op.

