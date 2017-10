HATTEMERBROEK - De politie heeft zondagavond in Hattemerbroek een jeugdige automobilist van de weg gehaald.

Surveillerende agenten zagen de jongen rijden en lieten hem stoppen voor een controle. Tot hun verbazing bleek hij pas 15 jaar oud te zijn.

Tegen de jonge bestuurder is proces-verbaal opgemaakt. De agenten hebben hem daarna thuis afgeleverd. Of hij in de auto van zijn ouders reed, is niet bekend.