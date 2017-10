Kinderen bouwen orgel in de klas

Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - Hoe breng je kinderen iets bij over een orgel terwijl er geen muziekles meer wordt gegeven op school? In Doesburg hebben ze er iets op bedacht. Leerlingen van de Anne Frank Montessorischool zetten daar deze maandag een orgel in elkaar.

De combinatieklas van groep 6, 7 en 8 is begonnen met de bouw van het orgel. Binnen een uur moet er al geluid uit het instrument komen. Dit alles gebeurt onder leiding van de Doesburgse cantor-organist Wilbert Berendsen. 'Dit is de eerste klas die het orgel in elkaar zet en ze doen het ontzettend goed', vertelt hij. 'Ik denk dat de kijkers van Omroep Gelderland het orgel vanavond in het nieuws kunnen zien én horen!', gaat hij verder. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Foto: Omroep Gelderland Het is voor de kinderen de tweede les over het orgel. Vorige week begon het muziekproject met de introductie van allerlei instrumenten. De lessen gaan na maandag nog verder: tijdens de derde les gaan de klassen naar de Martinikerk om daar te kijken hoe een orgel werkt. Het project wordt afgesloten met een voorstelling op het monumentale Walckerorgel in de kerk.