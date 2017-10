Met deze 3 tips houdt u steenmarters op afstand

Foto: Marc Loeven Foto: Marc Loeven

ARNHEM - 'Isolatie onder de motorkap volledig aan gort geknaagd, maar wie is de schuldige?' Dat was de grote vraag van onze verslaggever Marc Loeven. Hij dacht zelf aan muizen, maar veel mensen op social media denken toch dat het een steenmarter was.

Het overgrote deel van de reageerders is het met elkaar eens op de Facebookpagina van Omroep Gelderland: 'Duidelijk een steenmarter.' Deze dieren komen op de lucht af van de rubberslangen, wordt gesuggereerd. 'In die slangen zit visolie verwerkt om ze buigzaam en soepel te houden, een onweerstaanbare geur voor deze beestjes', zegt Jan Kraaijenbrink op Facebook. 'Als de motor nog warm is, ruiken ze het nog beter', voegt Elly Kersten daaraan toe. Muizen of steenmarters? Volgens Marc waren het muizen die huisgehouden hebben onder de motorkap. Hij baseert dat op de kapot geknaagde eikeldopjes, muizenkeutels en vogelveertjes. Maar wat als het toch een steenmarter was? Wat kun je doen om te voorkomen dat dit kleine roofdiertje opnieuw de boel aan gort knabbelt? Op de Facebookpagina van Omroep Gelderland kwamen jullie met een aantal tips voor Marc en iedereen die last heeft van de steenmarter. 1. WC-blokje Volgens Jan Kraaijenkamp zijn toiletblokjes de goedkoopste en makkelijkste oplossing. 'Hang een wc-blokje onder de motorkap, het liefst een van de goedkoopste, die ruiken het sterkst.' Ook Judith Bossenbroek vindt dit de makkelijkste oplossing: 'Simpel goedkoop toiletblokje onder de motorkap ergens bij de motor hangen, schijnt perfecte manier te zijn om marters weg te houden bij de slangen en kabels.' Ook zijn er speciale sprays verkrijgbaar die steenmarters op afstand houden. 2. Kippengaas Een veelgehoorde tip is het gebruik van kippengaas. 'Zet de auto op de brug en de onderzijde afdekken met fijn gaas. Of een rooster met kippengaas maken en dat onder de motor leggen.' Annie Evers-Altheer geeft als tip: 'een raamwerk van een meter bij een meter gaas, niet te strak maken'. 3. Verklikker Herma Huitink-Geurkink geeft als tip een zogeheten steenmarterverklikker: 'Wij schuiven elke avond een kastje dat heel hoge geluiden laat horen, onder de auto'. Nicole Bluemink heeft ook ervaring met steenmarters onder de motorkap: 'Is ons ook al overkomen. Nu een ongedierte verklikker van de Action onder de carport in het stopcontact gedaan en een verklikker onder de motorkap gebouwd. Nu nergens meer last van. Geen marters, muizen en andere knaagdieren.' Heb jij aanvullende tips voor Marc? Laat het ons weten op Facebook: Zie ook: Isolatie onder motorkap aan gort geknaagd, maar wie is de schuldige? Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl