Sgrafito's wisselen van eigenaar

Foto: Rob Lureman Foto: Rob Lureman Foto: Rob Lureman

DOETINCHEM - Met een ferme handdruk nam de Dinxperlose ondernemer Marcel Harmsen maandagochtend in Doetinchem afscheid van zijn drie sgrafito's. De kwetsbare kunstwerken gaan over naar de nieuwe eigenaar Henk Janssen. Die wil de werken in de voormalige bibliotheek in Doetinchem plaatsen.

De oude bieb aan de Raadhuisstraat draagt inmiddels de naam De Steck en moet een broedplaats worden voor ondernemers. Directeur Janssen wil de deuren volgend jaar april openen. Een kunstwerk beschadigd De in cement gestreken kunstwerken dateren uit 1963 en komen uit de kantine van de voormalige school 't Brewinc. Oorspronkelijk waren het er vier, maar eentje is onherstelbaar beschadigd. De drie sgraffito's die behouden zijn gebleven, zijn voorstellingen van acrobaten, clowns en een circus. De werken zijn van de hand van de Arnhemse kunstenaar Hans Uko Gorter. Kunstkenners scharen ze onder de wederopbouwkunst. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl