Leger helpt bij zoektocht naar vermiste Anne Faber

HUIS TER HEIDE - De zoektocht naar de vermiste Anne Faber gaat deze maandag verder in de omgeving van het Utrechtse Huis ter Heide en Soest. Ook gaat Defensie helpen, laat de politie weten. De vrouw van 25 wordt nu 10 dagen vermist. Ze groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen.

Het zoekgebied ligt rond de locaties waar eerder is gezocht. Bij Soest werd het laatste signaal van Anne haar telefoon opgevangen. Dinsdag werd haar jas gevonden in Huis ter Heide, donderdag een fiets in de leeggepompte vijver en niet ver van de vijver ook een tas. Of die tas en de fiets daadwerkelijk van Anne Faber zijn is nog niet zeker.

Defensie helpt

De politie krijgt vandaag hulp van 75 medewerkers van defensie. Ook helpen familie, vrienden en het Rode Kruis weer mee zoeken. Afgelopen weekend waren er naast de politie, brandweer en de Mobiele Eenheid zo'n 150 mensen bij de zoekactie betrokken.

Geen nieuwe aanknopingspunten

De zoektocht van dit weekend leidde niet tot nieuwe aanknopingspunten. De politie onderzocht zondag het gebied rond de vijver in het park die vrijdag was leeggepompt, maar er werd niets gevonden. Er werd ook gezocht in een gebied tussen de N237 (Amersfoortseweg), Duinweg en Dennenweg in Huis ter Heide.

Illustratie: Omroep Gelderland

Ongeluk steeds onwaarschijnlijker

Anne Faber verdween op 29 september na een lange fietstocht. Sinds die avond is niets meer van haar vernomen. Politiewoordvoerder Jens liet eerder in het AD doorschemeren dat een ongeluk van Anne Faber steeds onwaarschijnlijker is.

