Gelderse kerstbomen gaan nu al de hele wereld over

EMST - Kerstbomenkweker Brinkman uit Emst heeft het druk. Zijn bomen gaan de hele wereld over en worden daarom nu al gerooid. 'Het gaat zo hard dat we vanaf vandaag ook een derde machine inzetten', zegt Gerrit Brinkman. Hij zag zijn lokale kerstbomenhandel uitgroeien tot een internationaal bedrijf.

Er komen jaarlijks bestellingen binnen uit bijvoorbeeld Engeland, Italië, China en Libanon. Brinkman: 'Op 22 oktober gaan er veertien trailers met bomen naar Italië'. Ook al hebben ze het hele jaar door het kerstgevoel bij het bedrijf, zelfs Brinkman geeft toe dat het 'wat vroeg' is.

Goede kluit

Intussen draait de steekmachine op volle toeren. 'De machine pakt de boom precies op potmaat, dan heb je een goede kluit. Dat is belangrijk voor eventuele herbeplanting en zo houdt de boom zijn naalden goed vast als hij in de woonkamer staat', legt Brinkman uit.

Italiaans label voor bij de kerstbomen. Foto: Omroep Gelderland

Op het terrein van Brinkman zijn bedrijf moeten deze week 15.000 bomen klaar staan. Een deel is al gerooid en in potten gezet. Deze kerstbomen, met labels in allerlei vreemde talen, zijn klaar om wereldwijd te worden verscheept.