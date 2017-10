Auto in brand gestoken in Arnhem

Foto: Omroep Gelderland Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Geitenkamp is in de nacht van zondag op maandag een geparkeerde auto uitgebrand. Vermoedelijk heeft de dader een ruitje ingeslagen en brandbare vloeistof naar binnen gegooid.

De autobrand aan de Bonte Wetering werd rond 1.50 uur ontdekt door een buurtbewoner. Die waarschuwde de brandweer en de eigenaar van de auto. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de grijze Opel als verloren moet worden beschouwd. Autobranden in Arnhem, maar ook in Culemborg en Ede, blijven een aanhoudend probleem. De afgelopen tijd gingen daar vrijwel iedere week auto's in vlammen op. Zie ook: Honderden autobranden in Gelderland: 'De boosheid gaat steeds meer overheersen'