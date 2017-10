Vrouw van 18 vermist; burgernetactie levert niets op

De Ketsheuvel in Renkum - Foto: Patrick Apenhorst/Persbureau Heitink

RENKUM - In Renkum wordt sinds zondagavond een vrouw van 18 vermist. Ze is rond 20.00 uur voor het laatst gezien op de Ketsheuvel. De politie heeft via Burgernet 1055 mensen een bericht gestuurd met de oproep om naar haar uit te kijken.

Tegen 22.30 uur was de jonge vrouw nog niet gevonden. Ze heeft een slank postuur, is ongeveer 1,60 meter lang, heeft bruin krullend haar en een half-Turks uiterlijk. Verder draagt ze donkere kleding en donkere sneakers. Wie meer weet over de vermissing kan bellen met de politie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl