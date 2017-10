Twee verdachten aangehouden na grote zoektocht Wapenveld

WAPENVELD - In Wapenveld heeft de politie zondagavond twee voortvluchtige inbrekers aangehouden. De mannen werden op heterdaad betrapt bij een huis aan de Putterweg. In eerste instantie wist een van hen te ontsnappen.

Er waren zeker tien politievoertuigen op de been in het dorp. Ook liepen er agenten met kogelwerende vesten en er werden speurhonden ingezet om de tweede verdachte aan te houden. Volgens nog onbevestigde berichten lag er in de auto van de daders een vuurwapen.

De politie verstuurde een opsporingsbericht via Burgernet, maar de inbreker was aan het eind van de avond nog niet gevonden. Diep in de nacht werd de voortvluchtige man toch in de kraag gevat op de Vree in Wapenveld.