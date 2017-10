Isolatie onder motorkap aan gort geknaagd, maar wie is de schuldige?

Foto: Marc Loeven

ARNHEM - Volledig aan gort geknaagd, de isolatie onder de motorkap van Omroep Gelderland-verslaggever Marc Loeven. Zaterdag ontdekte hij ineens dat er een dier behoorlijk had huisgehouden in zijn auto. Maar wat voor dier? Of waren ze misschien met meer?

Een boswachter op Twitter dacht eerst een steenmarter, maar Marc denkt dat het muizen waren. Hij baseert dat op de kapot geknaagde eikeldopjes, muizenkeutels en vogelveertjes. Bijzonder natuurlijk, maar niet zonder gevaar. 'De muizen hadden de isolatie tussen de motoronderdelen gestopt. Ik was er op tijd bij denk ik. De auto moet niet in brand vliegen natuurlijk, stel je voor.' Geen oud barrel En dus kon Marc op zijn vrije dag met een stokje het isolatiemateriaal van tussen de motoronderdelen pulken. 'Ik was er een vol uur mee bezig', vertelt Marc. Wat het grapje hem financieel gaat kosten is nog niet bekend, Marc kan maandag pas bij de garage terecht. Het is niet dat hij een oud barrel rijdt met de gaten in het chassis. Hij rijdt een nieuwe auto, maar dat maakt voor de muizen niet uit. Sterker nog: vanwege het milieu zit er in isolatie geen pvc meer, maar lijnolie. En dat vinden muizen erg lekker, weet Marc. Foto: Marc Loeven Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl