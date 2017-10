De as van oma onder water begraven

De dood leeft, dat is op het evenement op recreatiepark De Groene Heuvels wel duidelijk. Van een rouwsfeer is geen sprake, er mag gelachen worden. 'De dood zit nogal in een taboesfeer en wij proberen dat eruit te halen,' aldus de organisator.

En daarom kunnen bezoekers gaan speeddaten met uitvaartondernemers. 'Een uitvaartondernemer regelt eigenlijk je hele uitvaart. Het is hartstikke belangrijk om met zo iemand een klik te hebben. Dat je weet: die kan al mijn wensen voldoen.' Dat het nieuwe concept aanslaat blijkt al snel.

Irene van Dongen is één van de uitvaartondernemers die meedoet. 'Komt u maar rustig dichterbij hoor, zegt ze lachend. Van Dongen is de bedenker van de Duikvaart. 'We verzorgen een begraving onder water en dat noemen we de duikvaart.' Geïnteresseerden kunnen aan de hand van een demonstratie zien hoe het werkt.

Oplosbare urn

Een duiker krijgt van Irene van Dongen een urn mee als hij de recreatieplas ingaat. 'Het is een oplosbare urn.' legt Van Dongen uit. 'Het is heel mooi als je een vaste plek voor je nabestaande kunt hebben onder water in een rivier, kanaal of misschien wel op zee.'

Omdat de duiker een camera draagt kunnen belangstellenden alles op video volgen. 'Ik heb de urn nu begraven,' klinkt het over de luidsprekers tussen het geluid van ademhaling van de duiker door.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Irene van Dongen beantwoordt vragen. Mag dit zomaar overal? Nee dus. 'Maar in de wateren van Rijkswaterstaat is het goed mogelijk. Wij regelen daarvoor de benodigde formaliteiten, want het is niet de bedoeling dat iedereen overal zomaar urnen gaat begraven. Dat is niet het plan.'

Het is de bedoeling dat het speeddaten met uitvaartondernemers binnenkort over de rest van Nederland wordt uitgerold.