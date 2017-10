'Alleen de regenboogvlag hijsen is niet genoeg'

ARNHEM - Bij het provinciehuis in Arnhem gaan deze maandag vier regenboogvlaggen in top. Aanleiding is de aftrap van de Gelderse Regenboogweek, waarin aandacht wordt gevraagd voor de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Gedeputeerde Bea Schouten is één van de mensen die de vlaggen hijsen, maar volgens haar moet er meer gebeuren. 'Het is belangrijk om samen de regenboogvlag te hijsen, maar dat is niet genoeg. Ik wil een Gelderland waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dus zolang er mensen bijvoorbeeld bespuugd en weggepest worden om wie ze zijn, hebben we allemaal werk te doen.’

Schouten weet van dichtbij hoe deze groep tegen problemen kan aanlopen als het gaat om acceptatie. Haar jongste zoon is homo.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met gedeputeerde Schouten:

Uitschelden gebeurt niet alleen in steden

Gedeputeerde Schouten hijst de vier vlaggen samen met de Commissaris van de Koning en het COC. Dat is de Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Daarna start voor gemeenten het Regenboogsymposium waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBT’ers.

De Gelderse gemeenten laten op dit gebied grote verschillen zien. Nijmegen en Arnhem hebben bijvoorbeeld het Regenboogconvenant van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ondertekend en ook Zutphen en Zevenaar hebben, of werken aan beleid. Maar veel gemeenten hebben nog weinig aandacht voor het onderwerp.

'Ze vinden het soms lastig hoe ze daarmee moeten beginnen. Vaak zijn er weinig middelen en menskracht. Met het symposium willen we gemeenten laten zien dat ze opties hebben, ook de kleinere gemeenten. Uitschelden en soms zelfs mishandeling van LHBT’ers gebeurt namelijk niet alleen in de grote steden', legt Schouten uit.

Genderneutrale toiletten en brieven

Ook de provincie zelf blijft niet achter en onderzoekt of de aanspreekvormen bij de provincie zelf veranderd kunnen worden. Mensen die in brieven niet als man of vrouw aangesproken willen worden, krijgen dan een genderneutrale optie. Daarnaast zijn er in het nieuwe provinciehuis genderneutrale toiletten gemaakt.

De vier vlaggen worden maandag tussen 12.30 en 13.00 uur gehesen voor het provinciehuis. Woensdag is de nationale Coming Outdag. Deze is ingesteld om de acceptatie van LHBT’ers in Nederland te bevorderen. In verschillende Gelderse gemeenten zijn dan evenementen.