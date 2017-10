Apeldoornse met Delfts team eerste bij WK zonneracen

APELDOORN - Het Nuon Solar Team, met woordvoerder Sarah Bennink Bolt uit Apeldoorn, gaat aan kop na de eerste dag van de World Solar Challenge, het officieuze WK zonneracen in Australië.

Het team van TU Delft startte zondag als vierde in de studentenwedstrijd, maar schoof na inhaalacties door naar de eerste plek. Het Solar Team Twente staat vierde, achter het Japanse Tokai University en Western Sydney uit het gastland.

3000 kilometer

50 auto's uit zo'n 25 landen doen mee. Ze rijden allemaal op zonnepanelen. De race is ongeveer 3000 kilometer van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. De finish wordt donderdag of vrijdag verwacht.

Zes keer eerder gewonnen

Het Nuon Solar Team deed acht keer eerder mee, won daarvan zes keer en werd twee keer tweede.

