Maisboer Jan krijgt hulp na vandalisme: 'Geweldig dat mensen dit willen doen'

Loonwerkers in en om Maasbommel klagen al enige tijd over vandalisme. Onbekenden steken spijkers door de maisstengels. Daardoor wordt de oogst onbruikbaar en raken hakselaars waarmee de mais wordt geoogst beschadigd.

De schade loopt in de duizenden euro's. Nu is er dus de actie van vrijwilligers, die hun metaaldetectoren inzetten om elke maisstengel te 'besnuffelen' en de spijkers te verwijderen.

Het land is van boer Jan van Zuilichem. Hij wordt al wekenlang geteisterd door de vandalen en is dolblij met de hulp. 'Als je ziet wat mij aangedaan is... Het is geweldig dat er mensen zijn die dit toch nog willen doen.'

Het motief van de dader of daders is Van Zuilichem een raadsel. 'Het is toch niet normaal? Als we nu iets verkeerds hadden gedaan... Ik weet ook niet wie zoiets doet.'

Een woordvoerster van boerenbelangenorganisatie ZLTO zegt dat het vandalisme bekend is, maar er niets tegen te kunnen doen.

