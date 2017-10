Wat doen die mannen met die rare helmen op in de parkeergarage?

Foto: wijkagent Frits Burgers

TIEL - De politie kreeg zaterdagmiddag in Tiel een melding over verdachte personen in een parkeergarage. Bij aankomst bleek het mee te vallen.

Twee mannen in leren jacks en met opvallende helmen op stonden met een snelle auto in de parkeergarage. Ze bleken fans te zijn van het Franse house- en elektroduo Daft Punk, en met name van het nummer Get Lucky. Het ging om een fotoshoot. Hier de originele clip van het nummer: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl