'Nijmegen is er klaar voor!', GroenLinks wil proef met legale wietteelt

NIJMEGEN - GroenLinks Nijmegen wil graag dat in de Waalstad een proef wordt gehouden met legale wietteelt. 'Nijmegen is er klaar voor!', zei GroenLinks-raadslid Noël Vergunst zondag.

Vergunst is binnen zijn partij de voortrekker van legale wietteelt. GroenLinks heeft dat in 2015 al in de raad gebracht en kreeg toen de steun van de meeste andere partijen. Dat liep toen stuk omdat de minister van justitie geen toestemming gaf.

Experiment in aantal gemeenten

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, ChristenUnie (CU) en D66 wil nu een proef met legale wietteelt houden. Dat gebeurt in een aantal gemeenten. En als het aan GroenLinks in Nijmegen ligt, is die stad daarbij.

'Ik ben blij verrast', stelt Vergunst. 'Ik had het niet verwacht omdat CU en CDA geen voorstander zijn. Maar als dit inderdaad in het regeerakkoord staat is dat prachtig, nodig en een goede ontwikkeling.'

'Brede steun in de raad'

'Nijmegen wil en kan hierin het voortouw nemen. Er is brede steun in de raad. Woensdag spreekt de gemeenteraad over de begroting en is inmiddels ook officieel het regeerakkoord bekend en mogelijk ook meer details van dit plan. Wij zullen de burgemeester dan vragen Nijmegen aan te melden als proefgemeente', kijkt Vergunst vooruit.

Zie ook: