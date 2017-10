Nijmeegse artiesten nemen De Goffert over

NIJMEGEN - Nijmeegse artiesten nemen op 4 november het stadion van NEC tijdelijk over.

In De Gaanderij van stadion De Goffert vindt dan het Nimweegs Artiesten Festival plaats. Daar is plaats voor ongeveer 750 fans. Artiesten als Gordon de Kiefte, Joop Lens, Mary Jager, Jean jr. & Joey Knipping, Henk Janssen en Marcello zullen optreden.

Het festival duurt van 19.00 uur tot 01.00 uur en gebeurt in samenwerking met evenementenbureau YveY, dat de horeca in De Goffert exploiteert. De organisatie bedankt de gemeente Nijmegen voor het verstrekken van de vergunning.

Het Nimweegs Artiesten Festival werd vorig jaar voor het eerst gehouden. De primeur was toen tijdens de Vierdaagsefeesten op Plein 44 in het centrum van Nijmegen. Afgelopen zomer was de tweede editie.