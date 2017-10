Jarige Annemiek van Vleuten beleeft droomseizoen en verovert nog een titel

De Wageningse kende haar beste seizoen in haar loopbaan. 'Een droomseizoen. Ik sluit af als nummer één op de wereldranglijst. Ik heb me heel specifiek voorbereid op het WK en het is onwijs mooi dat ik mijn doelen dit seizoen bijna allemaal heb gehaald.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Ze mag nu een jaar lang alle tijdritten in de regenboogtrui rijden. 'Ja, het is heel motiverend op in de regenboogtrui te mogen rijden. Ik zei al tegen mijn trainer dat ik alleen nog maar op de tijdritfiets wil trainen, want dan kan ik het regenboogpak aan.'

Het seizoen van Van Vleuten zit er zeker nog niet op. 'Ik ga me voorbereiden op het EK Baan voor de individuele achtervolging. En ik ben extra gemotiveerd, omdat het WK Baan eind februari in Apeldoorn is, dus in eigen land.'