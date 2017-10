Ook zo klaar met die regen? Er komt een fraai weekend aan

Na woensdag laten we volgens Weeronline het winderige, natte weer tijdelijk achter ons. In het zuidoosten van het land kan het 20 graden worden.

Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen is iets voorzichtiger in haar weerpraatje op TV Gelderland. Maar ook zij verwacht hogere temperaturen dan nu en de zon laat zich meer zien.

Ook zo benieuwd wat voor weer het wordt? Op Radio Gelderland praat André Kuiper rond 10.45 uur met de weerkamer in Wageningen.