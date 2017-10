Koninklijke onderscheiding voor brandweervrouw uit Culemborg

CULEMBORG - Hetty Schuckink Kool uit Culemborg is koninklijk onderscheiden voor haar jarenlange inzet voor de brandweer. Ze mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De vrouw was een van de eerste brandweervrouwen in Culemborg. In de voorbije 22 jaar werkte ze zich op van aspirant tot bevelvoerder.

Schuckink Kool heeft een belangrijke rol gespeeld bij de integratie en acceptatie van vrouwen bij de brandweer. Burgemeester van Culemborg Gerdo van Grootheest spelde de versierselen bij haar op tijdens de jaarlijkse brandweeravond in de Lekstad.