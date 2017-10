Man wil graag pak rammel, maar krijgt bekeuring

HARDERWIJK - Een 19-jarige inwoner van Ermelo zal wanneer hij weer nuchter is, met gemengde gevoelens terugdenken aan het uitgaansweekend.

De jongeman ging uit in Harderwijk en liet zich de drank goed smaken. Op de Markt in Harderwijk vroeg hij omstanders in bezopen toestand of ze hem een pak rammel wilden geven.

Dat meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter.

Voorbijgangers gaven geen gehoor aan de verzoeken van de Ermeloër. En ook politieman Van Heerikhuize en zijn collega's hielden hun handen thuis. Althans, voor diens gedrag en staat van dronkenschap slingerden ze de man op de bon.