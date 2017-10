Aangehouden persoon blijkt 3 jaar celstraf uit te moeten zitten

VELP - Een grote vangst voor de politie in Velp. Zonder dat ze het zelf wisten, stuitten agenten op een persoon die niet vrij mocht rondlopen.

De politie ging in Velp eerder dit weekend op een melding af, waarbij een persoon werd aangehouden.

Uit onderzoek kwam vast te staan, dat deze arrestant nog een celstraf van 1130 dagen open had staan, oftewel 3 jaar. Waaraan de arrestant deze celstraf te danken had, is niet duidelijk.