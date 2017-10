Zanger Dick van Altena geridderd

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Singer-songwriter Dick van Altena is zaterdagavond geridderd. De zanger uit Oosterhout werd in het dorpshuis van Angeren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Toon van Asseldonk van Overbetuwe. Van Altena staat dit jaar 40 jaar op de planken en geeft dit weekend drie jubileumconcerten, waaronder dus zaterdag in Angeren. Van Altena werd talloze keren uitgeroepen tot beste countryzanger van Nederland. Ook is hij geliefd om zijn nummers in het Betuws dialect. Filmmaker Angelo Damen volgde eerder dit jaar voor Omroep Gelderland wekenlang singer-songwriter Dick van Altena. Thuis, in de studio en tijdens optredens. In de documentaire '1094 liedjes, Dick van Altena 40 jaar singer-songwriter' komen Dick zelf, fans, familie en andere betrokkenen aan het woord.