Fans Jannes zingen kelen schor bij jubileumconcert

Jannes gaf een jubileumconcert omdat hij 15 jaar in het vak zit. Zo'n 20.000 fans hadden een kaartje gekocht. Meer wilde Jannes er niet slijten, zei hij bij de NOS. 'We hadden misschien wel 30.000 kaarten kunnen verkopen. Maar dat wilde ik niet. Dan zien ze me op de achterste rijen niet. Zo is het mooi voor iedereen, in een wat kleinere setting.'

'Ik wás fan van Dennie Christian, maar toen zag ik Jannes en toen was ik helemaal om,' zei een vrouw van middelbare leeftijd voor aanvang. Dat komt niet alleen door de muziek. ''t Is wel een lekker ding die Jannes.'

Bekijk de reportage die we voor het concert maakten:

Het nummer 'Mijn naam is Jannes' tijdens een eerder concert in GelreDome