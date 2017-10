Achilles sluit roerige week af met nederlaag

GROESBEEK - Achilles'29 uit Groesbeek heeft voor de derde keer op rij verloren. Op bezoek bij GVVV werd het zaterdag 4-1. Boy van de Beek bracht Achilles nog op voorsprong, maar daarna ging GVVV effectiever om met de kansen.

Achilles staat nu elfde in de tweede divisie met acht punten uit zeven duels. Het was een roerige week in Groesbeek door berichten over een staking van de spelers. Zij weigerden maandag te komen trainen omdat er voor de zoveelste keer problemen waren met het uitbetalen van de salarissen.

Komend weekeinde staat de wedstrijd tegen hekkensluiter TEC op het programma, hoewel de Tielenaren zondag eerst nog in actie komen tegen AFC.

Lienden speelde met 2-2 gelijk tegen Jong FC Sparta, dankzij goals van Jawad Bellahsan en Leon Broekhof. De Treffers verloor thuis met 2-1 van HHC. Het Groesbeekse doelpunt kwam op naam van Nick de Bondt.

