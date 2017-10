Ouder echtpaar in Velp beroofd van handtas

VELP - Een ouder echtpaar is vrijdagmiddag in Velp beroofd van hun handtas. Dat gebeurde terwijl zij aan het winkelen waren bij de Scapino, meldt de politie zaterdag.

Op een onbewaakt moment zagen de daders kans de handtas mee te nemen. De tas werd later door iemand gevonden op de parkeerplaats van appartementencomplex Den Heuvel. De tas kon terug naar het echtpaar, maar er waren wel spullen verdwenen.

De politie probeert de daders te vinden. Op camerabeelden is te zien dat de daders twee licht getinte vrouwen zijn in de leeftijd van 25 tot 30 jaar oud. Ze hadden donker haar met blonde accenten. Een dame droeg het haar in een knot, de ander in een staart. Een van de twee vrouwen had een tasje van de Action bij zich.