Pröpper scoort voor ploeterend Oranje

Foto: Broer van den Boom

BARYSAŬ - Het Nederlands elftal heeft een wonder van ongekende proporties nodig om zich nog te plaatsen voor het WK in Rusland. De belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland werd zaterdagavond weliswaar met 3-1 gewonnen, maar dat lijkt alleen een zege voor de statistieken te worden.

Het openingsdoelpunt kwam op naam van Arnhemmer Davy Pröpper, die net als Groesbeker Jasper Cillessen in de basis begon. Pröpper scoorde in de 24e minuut op aangeven van Arjen Robben. De gelijkmaker viel na rust en Robben en Memphis Depay stelden orde op zaken voor wat betreft deze wedstrijd. Veel zin had het allemaal niet meer, omdat directe concurrent Zweden eerder vandaag met liefst 8-0 van Luxemburg won. Daardoor liep het toch al forse verschil in doelsaldo nog veel verder op. Dinsdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Zweden het laatste kwalificatieduel voor het WK. Die wedstrijd moet met minstens 7-0 doelpunten verschil gewonnen worden en dat maakt dat de kans op een 'mirakel van Amsterdam' zo goed als uitgesloten is. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl