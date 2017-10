Arnhemmer Davy Pröpper bezorgt Oranje eerste doelpunt

Foto: Broer van den Boom

BORISOV - Davy Pröpper uit Arnhem heeft het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong geschoten in de belangrijke uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. In Borisov werkte hij de bal in de 24e minuut binnen.

De kans dat Oranje het WK bereikt is daarmee iets groter geworden, maar nog steeds nihil. Het Nederlands elftal zal in ieder geval nog meer doelpunten moeten maken, omdat directe concurrent Zweden eerder vandaag met liefst 8-0 van Luxemburg won. Daardoor liep het toch al forse verschil in doelsaldo nog veel verder op. Bij het Nederlands Elftal staat vanavond ook Jasper Cillessen uit Groesbeek in de basis.