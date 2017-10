Nijmegen mag hopen op proef met legale wietteelt

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - In Nijmegen is de hoop toegenomen dat legale wietteelt binnenkort is toegestaan in de stad. RTL Nieuws meldt dat het nieuwe kabinet instemt met zo'n proef. Er mogen zes tot tien gemeenten aan meedoen.

Nijmegen staat al lang te popelen om aan de slag te gaan met gereguleerde wietteelt. In 2015 stemde de raad in met een plan daarover van GroenLinks. Door regels uit Den Haag kwam dat de proef in Nijmegen nog niet van de grond. D66 in Gelderland zei eerder dit jaar dat Gelderland de cannabisprovincie van Nederland moet worden. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat. Met een speciale vergunning kan een bedrijf straks legaal wiet telen. Er zouden zes tot tien gemeenten mee kunnen doen aan de proef. D66 diende dit jaar in de Tweede Kamer een wet in die voor regulering van de wietteelt moest zorgen. Coalitiepartners CDA, ChristenUnie en de VVD stemden om verschillende redenen tegen het voorstel. Zie ook: 'Gelderland moet dé cannabisprovincie van Nederland worden'

Henks zoon ging kapot aan de wiet: 'Reguleren? Afschaffen die rotzooi!' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl