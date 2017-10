50PLUS wil in drie Gelderse gemeentes meedoen

ARNHEM - Ouderenpartij 50PLUS doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart zeer waarschijnlijk in drie Gelderse gemeentes mee. Het gaat om Apeldoorn, Doetinchem en Nijmegen. Landelijk doet de partij mee in 23 gemeenten.

In Doetinchem zit 50PLUS nu niet in de raad. In Apeldoorn heeft de partij 1 zetel en in Nijmegen gaat de Verenigde Senioren Partij (VSP) op in 50PLUS. Jan Zoetelief, de partijvoorzitter van 50PLUS, is nu namens de VSP wethouder in Nijmegen.

Er is nog een klein voorbehoud: de komende weken wordt gekeken naar de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten van de lokale afdelingen. Als dat allemaal in orde is, kunnen de kandidaten gaan warmlopen voor de verkiezingen van 21 maart.