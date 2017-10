Smikkelen en smullen voor dieren bij buffet in... Dieren

DIEREN - Huisdieren verdienen ook een leuk feestje, vinden ze in Dieren. Daarom wordt daar al vijftien jaar speciaal voor huisdieren een buffet georganiseerd.

Zaterdag was het weer zover. Honden, katten en zelfs paarden kregen een maaltijd voorgeschoteld aan een keurig gedekte tafel. Voor konijnen was er een apart hoekje. Het is een initiatief van Stichting Dieren met Dieren, dat Dieren op de kaart wil zetten als 'een leuk dorp'. 'Het is een mooie plek om weer tot rust te komen', aldus de organisatie.

De burgemeester van de gemeente Rheden hield voor het buffet een toespraak, maar daarna konden de dieren aan tafel. En dat lieten ze zich geen twee keer zeggen.

Rond het buffet waren allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een selfiewedstrijd, een tocht door de bossen en shows met honden en roofvogels.

Omroep Gelderland was op Facebook live bij het dierenbuffet. Bekijk de video hier