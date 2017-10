Vermissing Anne Faber: 'Misdrijf steeds waarschijnlijker'

HUIS TER HEIDE - Het is steeds waarschijnlijker dat Anne Faber uit Utrecht slachtoffer is geworden van een misdrijf. De politie zet langzamerhand een streep door het scenario van een ongeluk, vertelt woordvoerder Bernhard Jens tegen het AD.

De politie zei eerder al dat een ongeluk niet voor de hand lag, maar is stelliger nu er meer sporen zijn gevonden en de 25-jarige Anne nog steeds niet terecht is.

'Alle scenario’s kunnen in theorie nog', houdt Jens nog een kleine slag om de arm, 'maar als je ziet waar de fiets, de tas en de jas liggen, is een ongeluk voor ons geen scenario meer waar we veel rekening mee houden.' De Utrechtse is nu acht dagen vermist. De vrouw groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen.

Net als afgelopen dagen werd zaterdag gezocht in en rond Huis ter Heide. Daar werden eerder haar jas en vermoedelijk haar fiets en tas gevonden. De fiets lag in een vijver.

'Niet gevonden waar we op hoopten'

De politie kreeg volgens RTV Utrecht zaterdag hulp van de brandweer, familie en vrienden van Anne. Ook medewerkers van het Rode Kruis zochten mee, maar de actie leverde geen aanknopingspunten op. 'We hebben niet gevonden waar we op hoopten', vertelt de coördinator van de zoekactie tegen RTV Utrecht.

