Cultuurcentrum Ede mogelijk naar V&D-pand

EDE - De gemeente Ede gaat onderzoeken of het mogelijk is om cultuurcentrum Cultura te verhuizen naar het voormalige V&D-pand bij de Achterdoelen.

De gemeente was al enthousiast over het plan, maar wil eerst weten hoeveel de verhuizing de belastingbetaler gaat kosten. Ede is nu in gesprek met de huidige eigenaar van het V&D-pand om te zorgen dat de voormalig winkel niet wordt verkocht voordat het onderzoek klaar is.

Er zijn plannen om een hotel te vestigen in het gebouw waar Cultura nu zit.