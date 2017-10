Wie stichtte Doetinchem, Harderwijk, Lochem, Doesburg, Elburg, Wageningen....?

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Anno 2017 wonen de meeste Gelderlanders in een stad. Maar wie is de vader van deze Gelderse steden? Dat is graaf Otto de Tweede van Gelre. Hij regeerde van 1229 tot 1271 over het graafschap Gelre en Zutphen en stichtte tijdens zijn regering tientallen Gelderse steden die nog altijd op de kaart van Gelderland staan.

De eerste stad van graaf Otto was Harderwijk. Daarna volgden Arnhem, Lochem, Doetinchem, Elburg, Doesburg en Wageningen. Ook steden die nu buiten Gelderland liggen danken hun bestaan aan graaf Otto. Zo stichtte hij Emmerich en Goch, die nu in Duitsland liggen. Sommige steden van graaf Otto bleven ondanks de stadsrechten een dorp. Gendt is in die categorie een goed voorbeeld. Territorium afbakenen Graaf Otto de Tweede had met zijn stedenpolitiek een duidelijk doel. Hij wilde de bewoners aan zijn bestuur binden, maar ook zijn gebied afbakenen ten opzichte van naburige vorsten, zoals de bisschoppen van Utrecht, Munster en Keulen. Dat verklaart de ligging van de meeste Gelderse steden aan de grenzen van de provincie. Zutphen was de eerste stad van de graven van Gelre. Deze werd gesticht door graaf Otto de Eerste in 1195. Nijmegen stichtten de Gelderse graven niet zelf, maar kreeg Otto de Tweede cadeau in 1247. Laatste rustplaats van Otto van Gelre (tekst gaat verder onder de foto): Kloster Graefenthal Graaf Otto de Tweede leefde bijna achthonderd jaar geleden, maar met zijn stedenpolitiek drukt hij tot op de dag van vandaag een stempel op het leven in Gelderland. De vader van Doetinchem, Arnhem, Harderwijk, Wageningen en vele andere Gelderse steden ligt begraven in het Kloster Graefenthal. Ook dat ligt tegenwoordig in Duitsland, bij de stad Goch.