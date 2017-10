Apeldoornse start als vierde bij WK zonneracen

Foto: Nuon Solar Team

APELDOORN - Het Nuon Solar Team, met woordvoerder Sarah Bennink Bolt uit Apeldoorn, start zondag als vierde in de World Solar Challenge, het officieuze WK zonneracen in Australië. Op het circuit van Darwin was de Belgische ploeg bij de aftrap tien seconden sneller. Nuon Solar Team was het snelste Nederlandse team.

De wagens op zonne-energie racen 3000 kilometer door Australië, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. De winnaar komt vermoedelijk donderdag over de finish. Het Nuon Solar Team deed acht keer eerder mee. Zes keer won het team de race, twee keer werd het tweede. Het team bestaat uit 16 studenten van de TU Delft. Voor het eerst zijn alle coureurs vrouwen: Emma, Lisanne en Sharon. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl