'Ik ga ander werk zoeken', pluimveehouder moet kippen met fipronil wéér vernietigen

VARSSELDER - 'Ik ga ander werk zoeken', zegt een radeloze pluimveehouder Edwin van Remmen uit Varsselder. Voor de tweede keer besluit hij duizenden met fipronil vervuilde kippen te vernietigen. Ook Martijn van Veldhuizen uit Lunteren heeft zijn kippen gedood, 13.000 kippen heeft hij laten vergassen.

'Als we honger hadden, dan was dit nooit gebeurd. Ik kon niet anders, omdat de overheid absurde regels stelt', zegt Van Veldhuizen. 'Gezonde kippen en eieren vernietigen, dit is niet meer uit te leggen aan mijn kinderen', aldus de geëmotioneerde pluimveehouder. 'Dit is gewoon dramatisch. Dit wil je niet nog een keer meemaken. Je hele wereld stort in.'

Hij gaat verder: 'Je doodt gezonde dieren. Waar we elke dag voor zorgen. Dat breken ze bij je enkels af. En zie maar hoe je ervan afkomt. En je hoort het ook van anderen. Bij hen komt het ook niet goed. En het gaat om zo'n klein beetje fipronil.'

Beluister hier een interview dat Vera Eisink had met Van Veldhuizen:

Het is nu bijna drie maanden na de vondst van fipronil, dat middel dat in de stal terechtkwam na een behandeling tegen bloedluis.

De ene na de andere getroffen pluimveehouder in Gelderland kiest er nu alsnog voor de kippen te vernietigen. Het lukt hen nog steeds niet om het verboden middel fipronil uit de eieren te krijgen.

'Soms meer fipronil eieren dan ooit'

Ook van het Poultry Expertise Centre (PEC), het steunpunt voor boeren in de Gelderse Vallei, horen we dat de gesprekken met de getroffen boeren lang duren. Jan Workamp van het PEC: 'We praten soms wel drie kwartier over de keuzes die de pluimveehouder kan maken. Ook horen we dat de eieruitslagen tegenvallen. Soms zit nu zelfs meer fipronil in de eieren dan er ooit in zat.'

De onzekerheid breekt boeren op, merkt Workamp.

Pluimveehouder Van Remmen geeft telefonisch aan dat hij ziek is. Hij heeft koortsklachten. 'Ik ben nooit ziek, het lijkt wel of het er nu allemaal uit komt', verzucht Van Remmen. 'Ik zie er nu niet uit, het doet veel met me. Ik heb geen weerstand meer na het ploeteren in de stal.'

Achterhoeker ruimt opnieuw

De Achterhoeker heeft besloten voor de tweede keer kippen te gaan ruimen. De vorige keer liet hij 55.000 kippen vergassen, aankomende week worden de andere kippen gedood. 'Ik moet wel, de kosten lopen door en de concentratie fipronil in de eieren blijft vijf keer zo hoog als toegestaan.'

Hij heeft straks nog veertig kippen over die scharrelen in zijn net schoongemaakte stal. Deze 'testkippen' of wel verklikkerkippen worden over twee weken geslacht en dan zal blijken of de stal fipronil vrij is. Pas als deze uitslag binnen is, kan Van Remmen nieuwe kippen bestellen.

Van Remmen: 'Ik ga werk zoeken, er is nu even hier niks te doen.' Hij heeft zijn cv al naar één bedrijf opgestuurd. 'Ik heb in de mengvoederindustrie gewerkt, misschien dat ik daar aan het werk kan. Of als heftruckchauffeur, maar dan moet ik eerst een certificaat halen.'

