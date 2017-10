Wie weet meer over een aanranding in Nijkerk?

NIJKERK - De politie zoekt mensen die meer weten over een aanranding in Nijkerk. In de nacht van 23 op 24 september overkwam een jonge vrouw dit op het fietspad langs de Bieslook, ter hoogte van de Bunschoterweg.

Een onbekende man trok de vrouw rond 1.30 uur met geweld van haar fiets toen ze op weg was naar huis. Een auto die op dat moment vanuit de richting van de Bunschoterweg de Bieslook op reed, zorgde ervoor dat de aanrander zijn aanval staakte en ervandoor ging. De jonge vrouw bleef geschrokken achter.

Signalement aanrander

Volgens het slachtoffer was haar aanvaller een blanke man, tussen de 20 en 35 jaar oud, had hij een fors postuur en was hij ongeveer 1.80 meter lang. De aanrander droeg een zwarte jas.

De politie zoekt de automobilist en eventuele andere getuigen. De politie sluit niet uit dat de aanvaller al eerder op die plek gezien is. Ook mensen die andere informatie hebben of een idee hebben wie hij is, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).