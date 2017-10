Man zonder rijbewijs na achtervolging aangehouden in Epe

EPE - Twee mannen van 25 en 28 uit Kampen zijn vrijdagavond in Epe opgepakt, onder meer voor verboden wapenbezit en het bezitten van inbrekerswerktuig.

Agenten kregen een melding dat op de A28 een auto reed die geregeld door veelplegers gebruikt zou worden.

Ze gaven een stopteken, maar de bestuurder ging ervandoor. Hierop zetten de agenten de achtervolging in. Tijdens de rit beging de automobilist diverse verkeersovertredingen, zoals het rijden over een verdrijvingsvlak, het negeren van een rood kruis en inhalen over de vluchtstrook.

Uiteindelijk lukte het de agenten de auto te stoppen op de Norelweg in Epe. De 28-jarige bestuurder bleek geen geldig rijbewijs te hebben.

In de auto lag inbrekerswerktuig en een balletjespistool. De auto en de goederen zijn in beslag genomen. De mannen zijn naar het politiebureau overgebracht.