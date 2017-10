Minder eikenprocessievlinders in Gelderland

ARNHEM - Er zijn minder eikenprocessievlinders geteld dit jaar. Dat meldt het kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen Universiteit.

Volgens het centrum valt het aantal eikenprocessievlinders dit jaar landelijk 33 procent lager uit dan in 2016. De regionale verschillen daarbij zijn groot. In Gelderland daalde het aantal vlinders met 36 procent.

Veel overlast

De rups van de eikenprocessievlinder zorgt jaarlijks voor veel overlast. Het dier laat brandhaartjes los, waar veel mensen overgevoelig voor zijn. Dat kan leiden tot jeuk of problemen aan de luchtwegen. Daarom worden de nesten bestreden.

Waarom er nu minder vlinders zijn dan vorig jaar, kan volgens het kenniscentrum meerdere oorzaken hebben. In de periode van de nestvorming was het droog en zonnig. Daardoor werden nesten eerder zichtbaar en bestreden. Het kan ook zijn dat door de hitte veel nesten in de grond gemaakt zijn. Wellicht vliegen de vlinders van deze rupsen niet dit jaar, maar pas in 2018 uit.

Grote verschillen

In Gelderland daalde het aantal vlinders percentueel bijna het hardst. Alleen in Drenthe was een hogere percentuele daling te zien. In Groningen daarentegen steeg het juist met 163 procent. Toch zijn deze getallen niet helemaal representatief. Er zijn in Groningen namelijk veel minder eikenprocessievlinders.

De vlinders worden geteld in vallen. In 2016 werden er in Groningen bijna 4 vlinders per val geteld, in 2017 waren dat er ruim 10. Dat is dus een grote stijging. In Gelderland waren er in 2016 bijna 38 per val, in 2017 waren dat er nog maar bijna 25.

Volgend jaar mogelijk problemen

De aantallen zeggen ook iets over de overlast die voor volgend jaar te verwachten is. Het aantal vlinders is minder, maar toch ziet het kenniscentrum dat de mogelijkheid op plaatselijk veel overlast groot is. Het heeft namelijk veel hard geregend.

Als het hard regent vliegen de vlinders niet ver. Dat betekent dat er op korte afstand van een nest veel nieuwe nesten kunnen zijn gemaakt. Daardoor ontstaat een grotere kans op een zogeheten hogere plaagdruk. Daarnaast ziet het centrum een nieuwe eikenprocessierups oprukken. Die vliegen mogelijk pas volgend jaar uit.

Zo ziet een nest van de eikenprocessierups eruit: